شكرا لقرائتكم الاتفاق يخسر أمام بارادو الجزائري في مباراة ودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الاتفاق خسارة أمام بارادو الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف في أولى تجاربه الإعدادية بمعسكره الإعدادي المقام حالياً في سلوفينيا.
وكان من المقرر أن تلعب المباراة يوم الأحد، لكن سوء الأحوال الجوية أدى إلى إلغائها بعد مرور 8 دقائق من بداية المباراة.
وجاءت أهداف المباراة في الحصة الأولى من المواجهة، وتكفل حامد الغامدي بتسجيل هدف فريق المدرب خالد العطوي الوحيد.
ويلعب الاتفاق مع فريق قاسم باشا التركي يوم 28 يوليو الجاري، فيما يلتقي مع الفتح في أول أغسطس المقبل ثم يختتم الفريق ودياته بلقاء العين الإماراتي في الرابع من الشهر نفسه.
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