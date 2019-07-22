شكرا لقرائتكم أياكس يواجه بطل اليونان في تصفيات أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسفرت قرعة الدور الثالث من تصفيات التأهيل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت يوم الاثنين، عن بداية شائكة لأياكس الهولندي، حيث أوقعته في مواجهة باوك بطل الدوري اليوناني.

وكان أياكس، المتوج بطلا لأوروبا أربع مرات في تاريخه، قد قدم مشوارا رائعا في دوري الأبطال خلال الموسم الماضي ووصل إلى الدور قبل النهائي قبل أن يخسر بصعوبة أمام توتنهام الإنجليزي الذي خسر في النهائي بعدها أمام ليفربول.

ويستهل أياكس مشواره الأوروبي في الموسم الجديد عبر الدور الثالث من التصفيات، على ملعب باوك، الذي توج بالدوري اليوناني في الموسم الماضي دون تلقي أي هزيمة، في أحد يومي السادس والسابع من أغسطس بينما تقام مباراة الإياب في أمستردام في 13 أغسطس.

وسيفتقد أياكس جهود نجميه السابقين فرانكي دي يونغ وماتيس دي ليخت اللذين رحلا عن صفوف الفريق إلى برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، على الترتيب.

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وتشهد منافسات الدور الثالث من التصفيات أيضا لقاء الفائز من مواجهة الدور الثاني بين سلتيك الاسكتلندي، المتوج باللقب عام 1967، وكاليو نوم الاستوني، مع الفائز من مواجهة كلوج الروماني ومكابي تل أبيب الإسرائيلي.

كذلك يلتقي الفائز من مواجهة ريد ستار الصربي بطل نسخة 1991، وهلسنكي الفنلندي مع الفائز من مواجهة نيو سانتس الويلزي وكوبنهاغن الدنماركي.

ويلتقي بورتو البرتغالي، بطل أوروبا مرتين، مع كراسنودار الروسي بينما يلتقي إيندهوفن الهولندي بطل أوروبا عام 1988 مع الفائز من مواجهة بازل السويسري ولينز النمساوي.

وتتأهل الفرق الفائز في الدور الثالث إلى دور تحديد المتأهلين إلى دور المجموعات، وتقام مباريات الذهاب به في 20 و21 أغسطس ومباريات الإياب في 27 و28 من الشهر نفسه.

وتنطلق منافسات دور المجموعات في 17 سبتمبر، وتختتم البطولة بالمباراة النهائية في 30 مايو 2020 في اسطنبول.