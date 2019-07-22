مرتضى منصور لخالد جلال:" كان يوم أسود يوم ماجيت"...والمدير الفني للفريق يعقد جلسة مع اللاعبين استعدادًا للإسماعيلي

كتب محمد بشاري

عاصفة كبرى ضربت أرجاء القلعة البيضاء بعد تعادل فريق كرة القدم أمس مع الجونة بهدفين لكل منهما في مسابقة الدوري الممتاز واقتراب الدرع بشدة بهذه النتيجة من النادي الأهلي الذي يحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة أمام المقاولون لحصد اللقب.

مرتضى وخالد جلال

دخل مرتضى منصور رئيس الزمالك في مناقشة عنيفة مع خالد جلال المدير الفني للفريق عقب التعادل مع الجونة قائلا له: "كان يوم أسود يوم ماجيت، ضيعت مني الدوري، أيه التشكيل اللي لعبت بيه إمبارح ده والتغييرات الغريبة اللي اتعملت دي".

وأضاف رئيس الزمالك لخالد جلال: "راهنت عليك أمام الجميع وأنت خذلتني، خسرنا الدوري، بس لو أتغلبت من الأهلي هايكون فيه حساب شديد، مش مجرد الرحيل فقط".

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جلسة خالد جلال مع الفريق عقب التعادل مع الجونة

عقد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق تدريب اليوم استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وشرح المدير الفني الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الجونة الأخيرة في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وطالب المدير الفني من اللاعبين التركيز في المباراتين المقبلتين أمام الإسماعيلي والأهلي من أجل تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين بالمسابقة المحلية.