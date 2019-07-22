سوبر كورة.. الأهلى يتصدر أندية أفريقيا الأكثر جماهيريا والزمالك ثانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النادى الأهلى أندية القارة الأفريقية الأكثر تفاعلًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال النصف الأول من العالم الحالى 2019.
وكشفت إحصائية عن الأندية العشرة الأكثر تفاعلًا على تويتر عن تصدر النادى الأهلى الترتيب القارى بواقع 385 ألفًا خلال النصف الأول من العام الجارى يليه نادى الزمالك بطل كأس الكونفيدرالية فى المرتبة الثانية بواقع 183 ألف تفاعل.
ويلتقى الأهلى والزمالك الأحد المقبل فى ختام مباريات الدورى المصرى فى القمة المنتظرة بين الفريقين والتى قد تكون الحاسمة على لقب أشهر الدوريات العربية والقارية.
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