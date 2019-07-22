شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حجم إصابة عمار حمدى.. واللاعب يجرى أشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز الكرة بالأهلى حجم إصابة عمار حمدى صانع ألعاب الفريق المنتهية إعارته للاتحاد السكندرى، بعد مغادرته مران الفريق اليوم عقب إحدى الألعاب المشتركة مع عمرو جمال مهاجم الفريق.

وأكد مسئولو الأهلى أن إصابة عمار حمدى فى منطقة وجه القدم وسيجرى اللاعب أشعة لتحديد حجم الإصابة سواء كانت كدمة قوية أو شرخ، وغادر اللاعب الشاب مران الأهلى محمولاً نظرًا لعدم قدرته على السير للخروج من الملعب.

ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب بعد غدٍ الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية فى مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بتلك المباراة من أجل التتويج بشكل رسمى بلقب الدورى الممتاز فى نسخته الجارية بعد تعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لمثلهما فى المباراة الأخيرة بالدورى.