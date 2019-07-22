شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "تراورى" بيراميدز يظهر فى تدريبات المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص إيريك تراورى لاعب فريق بيراميدز الحالى والمقاصة السابق، على زيارة الفريق الفيومى ومصافحة زملائه السابقين فى مران الفريق الذى أقيم اليوم الإثنين بالملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، وقبل انطلاق المباراة الودية للمقاصة أمام فريق "وكيلة سبورت".

وقام تراورى بمصافحة الجهاز الفنى للمقاصة، ودخل فى بعض الحوارات الجانبية مع زملائه اللاعبين وحضر جزء من مران الفريق وتمنى لهم التوفيق خلال الموسم الكروى الجديد.

وقام وليد هويدى، مدير الكرة لفريق المقاصة، باستقبال إيريك تراورى وتوجيه الشكر له لحرصه على زيارة الفريق معربًا عن أمنياته له بمواصلة الظهور بمستوى مميز مع فريقه الحالى.