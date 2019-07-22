شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جلسة المفوض الأهلاوى تحسم ضم ثنائى بيراميدز للقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو الأهلى مفاوضات ضم ثنائى جديد فى بيراميدز بخلاف على جبر، الذي تتجه إدارة الأهلي في التراجع عن ضمه حال النجاح في التعاقد مع محمود متولي مساك الإسماعيلي.

وأكد مصدر لـ سوبر كورة أن هناك جلسة ستجمع الوكيل المفوض من الأهلى بممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز لبحث طلباتهم المادية من أجل الاستغناء عن الثنائي للأهلي.

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وكان الأهلى قد وصل إلى اتفاق شبه نهائى مع على جبر مدافع بيراميدز، لضمه حال تعثر التعاقد مع مدافع الإسماعيلى، محمود متولى فى الميركاتو االصيفى.