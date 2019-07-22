الاتحاد الأفريقى يطالب الأندية بتحديد أماكن ومواعيد المباريات التى تقام على أرضها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأندية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية سرعة تحديد تواريخ ووقت ومكان مباراتي الذهاب والعودة للدور التمهيدي، وذلك على أقصى تقدير يومي 25 يوليو بالنسبة للذهاب و8 أغسطس بالنسبة للعودة. المعروف أن الأندية المصرية الأربعة سوف تلعب مباريات العودة لهذا الدور على أرضها. وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس المقبل لمباراة الذهاب، وأحد أيام 23 و24 و25 أغسطس المقبل.

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