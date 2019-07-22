رياضة | بنى سويف يستهل مبارياته الودية بالخساراة أمام أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يستهل مبارياته الودية بالخساراة أمام أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى اول مبارياته الودية امام فريق 6 اكتوبر بهدف نظيف دون رد والتى أقيمت بملعب منتجع الاسيوطى سبورت .

بنى سويف بقيادة حسن موسي المدير الفنى للفريق بدء المباراة بتشكيل مكون من محمد عبد الستار واحمد الامور ومحروس محمود ومصطفى صلاح ومحمد عوض الله ومعتز محروس وحسام عيسي ومحمود بكرى ورضا عبد العال ومحمود عاطف وطه نادى .

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وخلال المباراة اجرى بنى سويف تغييرات بنزول كريم محفوظ و كريم اشرف بدلا من محمد السيد عبد الستار وطه نادى .

ويقيم بنى سويف معسكرا مغلقا بمنتجع الاسيوطى سبورت وذلك استعدادا للمومسم الجديد يتخلله اقامة العديد من المباريات الودية .

واحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 50 نقطة بالمجموعة الاولى بدورى القسم الثانى بالموسم الماضى .