رياضة | يوفنتوس يتحدي برشلونة وريال مدريد ويقدم عرضا مجنونا لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتحدي برشلونة وريال مدريد ويقدم عرضا مجنونا لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، عن تحرك إدارة يوفنتوس من أجل حسم صفقة نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى صفوف النادي الإيطالي هذا الصيف.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي يوفنتوس سيعرض الثنائي باولو ديبالا والوسط الفرنسي ماتويدي بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل التعاقد مع نيمار.

وكان نيمار قد أخبر إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق والعودة مجدداً إلى نادي برشلونة الذي غادره في 2017 بعد دفع النادي الباريسي مبلغ 222 مليون يورو.

فيما يشعر وكيل أعمال نيمار بالغضب من إدارة برشلونة لعدم الجدية في ضم نيمار وعدم وجود عروض مغرية من أجل اللاعب البرازيلي الذي أعلنها صريحة برغبته في العودة.