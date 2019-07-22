رياضة | ماتا يرد على رحيل بوجبا عن اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتا يرد على رحيل بوجبا عن اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لاعب وسط مانشستر يونايتد، خوان ماتا، أن بول بوغبا له تأثير إيجابي على زملائه، ويجب أن يمدد فترة بقائه في النادي، ليكون عاملاً مساعداً في عودة البطولات لإستاد أولد ترافورد.

قال لاعب الوسط الإسباني لشبكة سكاي سبورتس: "الجميع يعرف بول.. ونعلم أنه لاعب وسط رائع، وأنه شاب جيد للغاية وإيجابي، وله تأثير جيد على الجميع".

وأضاف: "بصفتي زميله في الفريق وصديقه أرغب في استمراره مع الفريق، وأن يكون سعيداً وراضياً، لأنه لاعب جيد جداً بالنسبة لنا".

وتابع: "ندرك أننا يجب أن نتحسن عن الموسم الماضي، هذا النادي حقق بطولات أكثر من أي ناد آخر في إنجلترا، نريد الفوز بألقاب كبيرة مرة أخرى".