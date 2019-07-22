رياضة | برشلونة يطعن نيمار ويفسح المجال للعدو الأزلي

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نفت إدارة نادي برشلونة الإسباني حقيقة ما انتشر في الساعات الأخيرة، وذلك بشأن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن جوردي كاردونر نائب رئيس برشلونة انضم إلى بارتوميو في قضية ضم نيمار، حيث قال بأن الفريق لا يفكر في التفاوض مع اللاعب.

وأن الفريق ليس له علاقة بالأزمة الأخيرة بين نيمار وإدارة فريقه، خاصة وأن والبرازيلي قرر الرحيل عن برشلونة في السنوات الأخيرة.