رياضة | إعلامي رياضي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي رياضي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامي وليد سعيد عن حالة معتز هوساوي الصحية قبل انطلاق الموسم المقبل (2019-2020).

وقال سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "رسميًا أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها الكابتن معتز هوساوي في فرنسا تشافيه التام والحصول على الضوء الاخضر للعودة للملاعب وممارسة كرة القدم بشكل طبيعي، ولكم باك يامعتز".

وكان هوساوي قد عانى من ضيق في التنفس خلال الموسم الماضي، غاب على إثرها عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

ولم يشارك هوساوي سوى في 63 دقيقة فقط خلال الموسم الماضي، رفقة النادي الأهليوكانت أمام التعاون في الجولة الأولى من دوري المحترفين.