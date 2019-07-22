رياضة | الزمالك يعلن جاهزية خالد بوطيب للمباريات القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن جاهزية خالد بوطيب للمباريات القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم خالد بو طيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية مع الفريق اليوم وشارك بشكل طبيعي بعد الانتهاء من أداء البرنامج التأهيلي الذي خاضه في الفترة الماضية .

وتسببت الإصابة في الركبة في غياب اللاعب عن الفريق الفترة الأخيرة قبل أن ينتظم في برنامج تأهيلي لتجهيزه للمباريات المقبلة للفريق .

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وتعادل الفارس الأبيض مع الجونة بهدفين لمثلهما في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين أمس الأحد، ليهدي الأهلي فرصة التتويج بلقب الدوري يوم الأربعاء في حال الفوز على المقاولون العرب.