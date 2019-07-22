رياضة | دياز ينفي مفاوضاته مع المنتخب السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دياز ينفي مفاوضاته مع المنتخب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الأرجنتيني إيميليانو دياز، نجل المدرب رامون دياز ومساعده، الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام باقترابه من تولي قيادة المنتخب السعودي.

وصرح إيميليانو دياز عبر قناة "العربية" قائلاً: "لم يتفاوض معنا أحد من جانب الاتحاد السعودي، وسنكون سعداء بالطبع في حالة تلقينا عرضًا لتدريب المنتخب السعودي".

وأضاف: "نرحب بالتأكيد بتدريب المنتخبات،فهي لا تقل أهمية عن تدريب الأندية".

ويذكر أن دياز سبق له تدريب الهلال وتوج معه بثنائية الدوري وكأس الملك في موسم 2016 / 2017، قبل أن يرحل للاتحاد موسم 2018، ولكنه لم يستمر مع أكثر من 3 جولات لتتم إقالته، ولم يستمر طويلاً مع نادي بيراميدز المصري، ليرحل في شهر مايو الماضي.