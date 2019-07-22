رياضة | مصطفي فتحي يواصل التأهيل في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفي فتحي يواصل التأهيل في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي آداء التدريبات البدنية وتنفيذ البرنامج الخاص به من أجل الاستعداد للفترة المقبلة .

وأدى اللاعب تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم وحصل على راحة من التدريبات الجماعية .

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.