رياضة | ريال مدريد يعرض "المنبوذ" على إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعرض "المنبوذ" على إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الإثنين، إلى أن نادي ريال مدريد عرض الويلزي جاريث بيل على إنتر ميلان لتسهيل خروجه وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في إبعاد جاريث بيل عن صفوف الفريق لعدم الحاجة لمجهوداته بالإضافة إلى التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

بينما يتوقع أن ترفض إدارة إنتر ميلان فكرة التعاقد مع جاريث بيل بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه بجانب رفض أنطونيو كونتي مسألة ضم اللاعب.

ويذكر فأن وسائل الإعلام الإسبانية تؤكد رحيل بيل إلى الدوري الصيني ويقترب من بكين جوان.