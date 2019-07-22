رياضة | بايرن ميونيخ يعطي برشلونة الرد الأخير حول ديفيد ألابا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يعطي برشلونة الرد الأخير حول ديفيد ألابا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، انا نادي بايرن ميونيخ لألماني، لن يتفاوض مع أي من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات الظهير النمساوي ديفيد ألابا.

ووفقًا لما ذكرته "بيلد" فقد ارتبط اسم الظهير ألابا بنادي برشلونة الإسباني، ولكن النادي البافاري لا يفكر أبداً ببيعه، حيث يعتبرونه جزء من القوام الأساسي للفريق.

ومن الجدير بالذكر ان والد ألابا يريد الاستفادة من الأخبار التي تربط ابنه بالانتقال للبارسا، بهدف الحصول على عرض تجديد أقوى من البايرن.