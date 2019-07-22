رياضة | الثنائي المغربي ينضمان لمعسكر الاتحاد مطلع الشهر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثنائي المغربي ينضمان لمعسكر الاتحاد مطلع الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية سعودية عن موعد انضمام ثنائي فريق الاتحاد السعودي المغربيان مروان دا كوستا وكريم الأحمدي.

حيث قالت صحيفة “الرياضية” السعودية، ان المغربيان الدوليان داكوستا و الأحمدي، سينضمان الى معسكر فريقهما بداية من معسكر دبي قبل مواجهة ذوب آهن الإيراني في الخامس من أغسطس القادم.

كما أعلن الثنائى المغربي في وقت سابق رفضهما الأنضمام لمعسكر الفريق المقام حاليا بسبب عدم حصولهم على إجازة بعد نهاية الموسم لمشاركتهم في بطولة أفريقيا مع المنتخب المغربي والذي ودع البطولة من دور ال١٦.

جديرا بالذكر أن فريق الإتحاد السعودي يقيم معسكرا خارجيا بمدينة مانشستر الأنجليزية أستعدادا لبداية دوري المحترفين السعودي في اغسطس المقبل.