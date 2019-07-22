شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.. أياكس في مواجهة صعبة (تعرف على القرعة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيكون أياكس أمستردام، الذي وصل إلى الدور نصف النهائي الموسم الماضي، أمام اختبار صعب في الدور التمهيدي الـ3 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 بعدما أوقعته القرعة التي سحبت الاثنين، بمواجهة بطل اليونان باوك سالونيكي.

ورغم تتويجه بطلا للدوري الهولندي للمرة الـ34 وحصوله على فرصة جدية لمحاولة الفوز بلقبه الـ5 في دوري الأبطال الموسم الماضي قبل أن ينتهي مشواره في دور الـ4 على يد توتنهام الإنجليزي بالخسارة على أرضه 2-3 بعد أن فاز ذهابا 1- 0، لا يتأهل أياكس تلقائيا إلى دور المجموعات بسبب تصنيف الدوري الهولندي.

وفي حال نجح فريق المدرب إيريك تن هاغ في تخطي منافسه اليوناني بعد مباراتي ذهاب وإياب مقررتين في 6 أو 7 أغسطس و13 منه، لن يضمن تأهله إلى دور المجموعات للحاق بفرق مثل ليفربول الإنجليزي حامل اللقب أو برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اللذين جرداه من ركيزتين أساسيتين هما فرنكي دي يونغ وماتيس دي ليخت تواليا، بل عليه أيضا أن يخوض دورا فاصلا من مباراتي ذهاب وإياب.

ولن تكون مهمة الفريق الهولندي سهلة أمام باوك، إذ أن الأخير توج بالدوري اليوناني الموسم المنصرم دون أن يخسر أي مباراة، متقدما في النهاية على أولمبياكوس بفارق 5 نقاط ليحرز لقبه الأول منذ أكثر من 3 عقود.

وستكون المباراة الأولى بين الفريقين على ملعب «تومبا ستاديوم» الخاص بباوك.

وهناك بطل سابق آخر مضطر لخوض الدور التمهيدي الثالث، هو بورتو البرتغالي الذي أنهى الموسم الماضي في الدوري المحلي وصيفا لبنفيكا، وسيواجه كراسنودار ثالث الدوري الروسي، فيما يلتقي بروج، وصيف بطل الدوري البلجيكي، مع دينامو كييف الأوكراني.

وإذا نجح سلتيك الإسكتلندي في تخطي الدور التمهيدي الـ2 حيث سيواجه نومي كاليو الإستوني (تقام المباريات في 23 و24 يوليو ذهابا و30 و31 منه إيابا)، سيلتقي في الدور التمهيدي الـ3 مع كلوج الروماني أو ماكابي تل أبيب الإسرائيلي.

- قرعة الدور التمهيدي الثالث:

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باوك (اليونان)- أياكس (هولندا)

كراسنودار (روسيا)- بورتو (البرتغال)

كلوب بروج (بلجيكا)- دينامو كييف (اوكرانيا)

كلوج (رومانيا) / ماكابي تل أبيب (اسرائيل)- سلتيك (اسكتلندا) / نومي كاليو (استونيا)

ستوييسكا (مونتينيغرو) / ابويل (قبرص)- دوندالك (ايرلندا) / قره باخ (أذربيجان)

سابورتالو (جورجيا) / دينامو زغرب (كرواتيا)- فيرينسفاروش (المجر) / فاليتا (مالطا)

ريد ستار بلغراد (صربيا) /ايتش جاي كاي هلسنكي (فنلندا)- ذي نيو ساينتس (ويلز) / كوبنهاغن (الدنمارك)

ماريبور (سلوفينيا) / ايك (السويد)- باتي بوريسوف (بيلاروسيا) / روزنبورغ (النروج)

اسطنبول باشاكشيهير (تركيا)- فيكتوريا بلزن (تشيكيا) / اولمبياكوس (اليونان)

ايندهوفن (هولندا) / بازل (سويسرا)- لاسك (النمسا)