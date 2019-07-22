عودة ثلاثي الأهلي.. وإصابة جديدة تضرب الفريق

وسقط صانع ألعاب الأهلي إثر كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال التدريبات، ليخرج برفقة طبيب الفريق لغرفة الملابس، ليخضع لمزيد من الفحوصات.
وهذا بينما شهد المران مشاركة كل من، أحمد الشيخ ورمضان صبحي ومحمود وحيد، بعد تعافيهم من الإصابة، التي غيبتهم عن التدريبات الجماعية أمس.وخصص المدرب الأوروجواياني، مارتن لاسارتي، فقرة للكرات العرضية، مركزا على منح تعليمات خاصة للمدافعين بإبعاد الكرة بشكل صحيح، وأخرى للمهاجمين من أجل تسجيل الأهداف.
كما وجه تعليماته لكل من وليد سليمان ورمضان صبحي وصالح جمعة، بضرورة ترجمة الفرص بشكل صحيح أمام المرمى.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، بعد غد الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في مباراة يحتاج فيها المارد الأحمر للانتصار، من أجل حصد لقب الدوري المصري الممتاز.
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