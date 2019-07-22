برشلونة يضم موهبة يابانية جديدة

وكشفت القناة الرسمية اليابانية "إن.إتش.كي"، أن النادي الكتالوني وقع عقداً رسمياً مع الظهير الأيسر الياباني الناشئ نيكو تاكاهاشي، ليلعب مع الفئات السنية، قادماً من فريق كورنيا الإسباني، ليسير على خطى مواطنه كوبو، المعروف في بلاده بلقب "ميسي اليابان"، الذي تدرج مع الفئات السنية بالنادي، قبل أن ينتقل هذا الصيف إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.
وُلد تاكاهاشي، 13 عاماً، في مدينة برشلونة الإسبانية من أم يابانية وأب أرجنتيني، ليبدأ في لعب كرة قدم الصالات في سن الخامسة، قبل أن يتحول إلى كرة القدم العشبية في سن العاشرة.يذكر أن الفئات السنية في الغريم التقليدي، ريال مدريد، يمتلك أيضاً لاعب ياباني، وهو لاعب الوسط تاكوهيرو ناكاي، 15 عاماً، مع فريق الناشئين.
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