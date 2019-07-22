الجبارين يحقق فوزه الأول في بطولة العالم للمواي تاي

وتمكن الجبارين، ضمن منافسات دور الـ16 لوزن تحت 81 كجم لفئة تحت 23 عاما، من اجتياز لاعب تايوان جاو سيون سيو، بالضربة الفنية القاضية.
وأشاد مدرب المنتخب الأردني، ياسر أبو صفية، في تصريحات صحفية بالمستوى الذي قدمه عبدالله الجبارين، متمنيا له التوفيق في نزاله المقبل، الذي سيجمعه مع اللاعب الفلسطيني خالد أبو هزاع، يوم الخميس.
وتستكمل غدا الثلاثاء المشاركة الأردنية في بطولة العالم، حيث سيواجه الأردني مهند تيسير اللاعب السويدي كيني هونج، في دور الـ16 لوزن 67 كجم، فيما سيلتقي الأردني سيف زقزوق مع الفرنسي سفياني ميدار، في دور الـ32 لوزن 60 كجم.
ويلعب كذلك عبدالرحمن السراديح أمام اللاعب التشيكي ستيبان جوبا، في دور الـ16 لوزن تحت 71 كجم.
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