شكرا لقرائتكم الحضرى يهنئ شباب اليد بالتألق فى المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغرد الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :" مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد تصدر مجموعته في مونديال الشباب وتحقيق العلامة الكاملة والفوز على منتخب فرنسا العنيد .. فعلا أبطال وننتظر منكم المزيد لتحقيق إنجاز بأسم مصر..مبروك للجهاز الفني واللاعبين".
وتصدر منتخب شباب اليد بقيادة طارق محروس ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز في المباريات الخمس في البطولة.
أصبح منتخب مصر أول فريق غير أوروبي يتصدر مجموعته في مونديال تحت 21 منذ عشر سنوات، وأول فريق إفريقي يقوم بذلك منذ 20 سنة، آخر منتخب كان مصر أيضاً في مونديال قطر 1999.
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