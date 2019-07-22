شكرا لقرائتكم تفاصيل إصابة عمار حمدى فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مسئولو الأهلي إن إصابة عمار حمدي في منطقة وجه القدم وسيجري اللاعب أشعة لتحديد حجم الإصابة سواء كانت كدمة قوية أو شرخ، وغادر اللاعب الشاب مران الأهلي محمولاً نظرا لعدم قدرته علي السير للخروج من الملعب.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بتلك المباراة من أجل التتويج بشكل رسمى بلقب الدورى الممتاز فى نسخته الجارية بعد تعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لمثلهما فى المباراة الأخيرة بالدورى.
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