شكرا لقرائتكم ضحية جديدة لغول الإصابات فى الأهلى.. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض عمار حمدي صانع العاب الأهلي المنتهية إعارته للإتحاد السكندري لإصابة قوية خلال مشاركته في مران الفريق غادر علي اثرها ملعب التتش.

فيما انتظم أحمد الشيخ في المران الجماعي للفريق الأحمر، وتعافى الشيخ من ورم في إصبع القدم اليسرى والذي حرمه من المشاركة في التدريبات الجماعية أمس الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.