شكرا لقرائتكم ضحية جديدة لغول الإصابات فى الأهلى.. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما انتظم أحمد الشيخ في المران الجماعي للفريق الأحمر، وتعافى الشيخ من ورم في إصبع القدم اليسرى والذي حرمه من المشاركة في التدريبات الجماعية أمس الأحد.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
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