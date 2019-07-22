شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ مفاوضات ضم ثنائى بيراميدز بخلاف على جبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلم الخليج 365 أن الأهلي كلف احد وكلاء اللاعبين بالتفاوض مع ادارة بيراميدز حول امكانية ضم الثنائي محمد مجدي قفشة والظهير الأيمن رجب بكار لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل انطلاق الموسم الجديد.
وشدد المصدر ان هناك جلسة ستجمع الوكيل المفوض من الأهلي بممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز لبحث طلباتهم المادية من اجل الاستغناء عن الثنائي للأهلي.
وكشف المصدر أن الثنائي قفشة وبكار كانوا قد وقعوا للأهلي في وقت سابق ،الا انه يتبقي الاتفاق مع ادارة بيراميدز، والتي اعلنت ادارته في وقت سابق رفضها التفريط في الثنائي.
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