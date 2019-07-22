شكرا لقرائتكم "ابنى محدش يضربه".. تفاصيل خناقة نجم الزمالك الأسبق وجيرانه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل "ابنى محدش يضربه" بهذه الجملة اشتعل اشتباك وشجار عمرو فهيم لاعب نادي الزمالك السابق وبعض جيرانه بسبب لهو الأطفال،بمحيط منزلة بدائرة بقسم شرطة الهرم.

تصاعدت المشاجرة ووصلت للاسباب والشتائم وعلى الفور انتقل قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة بعد تلقية بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عمرو فهيم، لاعب الزمالك السابق، وبين جيرانه.

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وكشفت التحريات الأولية أن سبب نشوب المشاجرة خلافات متعلقة بلهو الأطفال، حيث تبادل اللاعب وجيرانه الاتهامات، وحرر كل طرف محضر بالواقعة.

وذكر مصدر بمديرية أمن الجيزة أنه تدخل عدد من اصدقاء اللاعب والجيران لتهدئة الموقف ثم اقدم كل طرف على التنازل عن المحضر وتحرير محضر آخر بالتصالح.