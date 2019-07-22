شكرا لقرائتكم محمود جابر: نتيجة الجونة تصعب مواجهة الإسماعيلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف فى تصريحات تليفزيونية :"نتائج الفريق الموسم الجاري لم تكن مرضية بنسبة كبيرة ولكنها تسير الأن في الاتجاه الصحيح" واستكمل:"سيتم إبرام بعض الصفقات من أجل تدعيم صفوف الفريق بشكل جيد وإسعاد الجماهير وتحقيق مطالبهم قائلا :"نعد جماهير الإسماعيلي بموسم جيد وصفقات ترضيهم".
وأوضح جابر:"لاعبو الفريق علي استعداد تام من أجل مواجهة الزمالك ، نواجه الفرق الكبيرة بكافة الإمكانيات وسنقدم أداء مثلما فعلنا في لقاء الأهلي ولا يشغلنا على الاطلاق بطل الدورى".
وأتم حديثه:"لدينا عدة غيابات بالتأكيد مؤثرة ، لكنى اثق فى البدلاء لتعويض غيابهم وتقديم أفضل ما لديهم فى المباراة التى اراها مصيرية بالنسبة للمنافس".
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