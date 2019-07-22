رمضان صبحى ينتظم فى مران الأهلى...

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جدة - عمرو شويل انتظم رمضان صبحي في مران الأهلي الجماعي المقام حاليا علي ملعب التتش بالجزيرة بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة. فيما عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع صلاح محسن في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وذلك على هامش المران الجماعي وحرص لاسارتي على عقد هذه الجلسة لتوضيح وجهة نظره للاعب، وبعض الأمور الفنية الخاصة به. ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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