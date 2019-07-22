شكرا لقرائتكم أحداد يجهز "شنطة" الرحيل عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان "الخليج 365" قد كشف إن أحداد سينتقل إلى الرجاء المغربى معارا من الأبيض بعد مواجهة القمة مع الأهلى التى ستقام يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى ختام بطولة الدورى الممتاز.
وكان المغربى حميد أحداد قد أخطر إدارة الزمالك أنه يمتلك عرضًا من الرجاء المغربى لاستعارته لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن إدارة النادى الأبيض تبحث عن تسويقه بعد ضم مواطنه أشرف بن شرقى، من الهلال السعودى، لمدة 3 مواسم قادمة، وأبلغ مسئولو الزمالك أحداد أنه لا يوجد ما يمنع انتقاله إلى الرجاء المغربى ولكن فى نهاية شهر يوليو الجارى بعد الانتهاء من مواجهات حسم بطولة الدورى الممتاز.
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