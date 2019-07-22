شكرا لقرائتكم الصقر يستقر على الرحيل عن نادى بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر أحمد حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز على تقديم استقالته من منصبه خلال الساعات القادمة، ليلحق بحسام البدري رئيس المنظومة، الذي أعلن استقالته والعودة من جديد لمجال التدريب بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر مقرب من أحمد حسن ، أن الصقر يتحفظ على الاستمرار فى بيراميدز ،خاصة بعد رحيل حسام البدري رئيس المنظومة وهادي خشبة من قبله، خاصة وأن الثلاثي كان قد شرع فى إطلاق مشروع بيراميدز مع نهاية الموسم الماضي وانطلاق الموسم الجديد.

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وأرتبط إسم أحمد حسن بالعودة من جديد للعمل فى الجهاز الجديد لمنتخب مصر، سواء فى منصب فني أو إداري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي أجيري على خلفية الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتلقى عميد لاعبي العالم أكثر من عرض لتدريب فرق بالدوري الممتاز، إلا أنه يؤجل البت فى جميع العروض التي تلقاها لحين انتهاء ارتباطه ببيراميدز بشكل رسمي.