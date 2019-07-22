الزمالك يدرس الدفع بعماد السيد أمام الإسماعيلى فى حراسة المرمى...

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وكشف جهاز الزمالك إن عماد السيد جاهزا للمشاركة فى المباريات بعد تأهيله بأفضل صورة بدنية وفنية عقب تعافيه من إصابة اليد التى أبعدته عن الفريق منذ تعرضه لها فى لقاء الداخلية فى الجولة 32 بالدورى الممتاز، خاصة إن خبرات عماد السيد قد تساهم فى الوقت الحالى مع الفريق أفضل من الصاعد عمر صلاح خاصة إن الأبيض يفتقد لخدمات حارسه الأساسى محمود جنش لمدة 6 أشهر عقب إجرائه جراحة عقب تعرضه لقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى.
ويلتقى الزمالك مع الإسماعيلى، بعد غد الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة القادمة من دورى أبطال إفريقيا حيث يحتل بيراميدز حالياً المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة إن أي تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.
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