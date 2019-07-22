شكرا لقرائتكم تراورى "بيراميدز" فى المقاصة.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص إيريك تراورى لاعب فريق بيراميدز الحالي والمقاصة السابق، علي زيارة الفريق الفيومى ومصافحة زملائه السابقين في مران الفريق الذى أقيم اليوم الإثنين بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، وقبل انطلاق المباراة الودية للمقاصة أمام فريق "وكيلة سبورت".

وقام تراوري بمصافحة الجهاز الفني للمقاصة، ودخل في بعض الحوارات الجانبية مع زملائه اللاعبين وحضر جزء من مران الفريق وتمنى لهم التوفيق خلال الموسم الكروى الجديد.

وقام وليد هويدى، مدير الكرة لفريق المقاصة، باستقبال ايريك تراورى وتوجيه الشكر له لحرصه على زيارة الفريق معربا عن أمنياته له بمواصلة الظهور بمستوى مميز مع فريقه الحالى.