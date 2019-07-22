شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يغادر إلى القاهرة غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسينتظم لاعبى الفريق فى معسكر مغلق عقب المران الرئيسى مساء اليوم للحفاظ على تركيز اللاعبين ، على أن يحصلوا على راحة لمدة ثلاثة ايام بعد المباراة.
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