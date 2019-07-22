شكرا لقرائتكم 8 ممثلين للاتحاد السعودي في عضوية لجان "الآسيوي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين عن اعتماد الاتحاد الآسيوي للعبة ثمانية من مرشحيه لعضوية اللجان القارية للفترة 2019-2023. وضمت القائمة الرسمية إبراهيم القاسم أمين عام اتحاد الكرة في لجنة المسابقات ومرعي العواجي بلجنة الحكام وأضواء العريفي في لجنة كرة القدم النسائية. وسيكون بندر الحميداني عضواً في اللجنة القانونية ونزيه النصر في لجنة المسؤولية الاجتماعية وعمر باخشوين في اللجنة الفنية والدكتور صالح الحارثي في اللجنة الطبية وعبدالله حماد في لجنة التسويق.

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