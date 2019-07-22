شكرا لقرائتكم مدرب دينامو يتعرض إلى أزمة قلبية.. و"يسأل عن النتيجة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض أوجين ناغوي مدرب دينامو بوخارست لنوبة قلبية خلال مباراة فريقه ضد يونيفرسيتاتيا كرايوفا في الدوري الروماني لكرة القدم يوم الأحد لكن حالته استقرت لاحقا في المستشفى.

وقال دينامو بطل رومانيا 18 مرة إن المدرب البالغ من العمر 51 عاما نُقل إلى مستشفى فلوراسكا في سيارة إسعاف وكان بوسعه الحديث، وأضاف في بيان: قال الأطباء إن حالة أوجين ناجوي مستقرة في هذه اللحظة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الكلمات الأولى لناجوي إلى الأطباء في المستشفى كانت "ما هي النتيجة؟"، سائلاً عن المباراة التي خسرها فريقه بهدفين، ليبقى دون انتصار بعد مرور جولتين من المسابقة.

وتعرض المهاجم السابق ناجوي لانتقادات متكررة من مشجعي دينامو المتعصبين، المعروفين باسم "ألتراس" منذ توليه المسؤولية الشهر الماضي. ويرغب المشجعون في رحيله لأنهم كانوا ضد إقالة المدرب المحبوب ميرتشا ريدينك.

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وطبقا لتقارير في وسائل إعلام رومانية، لم يستطع ناغوي تناول الطعام لمدة يومين وشرب كميات كبيرة من القهوة وكان يدخن مثل المجنون، بسبب انتقادات الجماهير.

وقال فلورين برونا رئيس دينامو وحارس مرمى منتخب رومانيا السابق: كنا قريبين للغاية من حادث مأساوي. لا يمكنني تفهم مستوى الكراهية في هذا النادي. لا يمكنني تصديق ذلك، الأمر مستحيل.

وتوفي الكاميروني الدولي باتريك إيكينغ لاعب دينامو بعد سقوطه مغشيا عليه في الملعب خلال مباراة في الدوري ضد فيتورول عام 2016.

ودينامو واحد من الناديين الأكثر نجاحا في رومانيا بجانب غريمه في المدينة المعروف ستيوا بوخارست.