شكرا لقرائتكم مسؤول VAR في ألمانيا ينتقد المدة الطويلة لاتخاذ القرارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال يورغن دريس مسؤول برنامج تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد "VAR" في الاتحاد الألماني لكرة القدم، يوم الاثنين إنه لا يفترض أن ينتظر اللاعبون والجماهير لوقت طويل لحين إعلان القرارات التحكيمية التي تتخذ عبر النظام في مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال دريس في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية "تركيزنا في الموسم المقبل سينصب على تسريع عملية تدفق المعلومات."

ومن ناحية أخرى، قال دريس، الحكم البارز السابق، إنه لا يعتقد أن المشجعين الحاضرين في الاستاد سيتمكنون قريبا من مشاهدة اللقطات التي يراجعها الحكم عبر نظام فار، على الشاشات العملاقة في الاستادات.

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وأوضح "عندما يذهب الحكم للمراجعة، يفترض أن يكون المشجعون في أفضل حال ويتمكنون من معرفة سبب مراجعة القرار عبر الشاشات في الاستادات. لكنني لا أعتقد أننا سنتمكن من عرض الصور على الشاشات."

وتابع أنه لا يزال هناك العديد من المشكلات التقنية التي تحول دون ذلك، منها فارق الجودة بين الشاشات في مختلف الاستادات.

وتجدر الإشارة إلى أن الموسم المقبل سيتشهد تطبيق نظام فار في دوري الدرجة الثانية أيضا بألمانيا، وعلق دريس قائلا "أنا مقتنع بأن الأمور ستسير بشكل جيد."