"كاف" يحدد 29 يوليو موعدًا لسحب قرعة تصفيات مونديال 2022

حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يوم الإثنين المقبل الموافق 29 يوليو موعدًا، لسحب قرعة تصفيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تسحب القرعة فى مقر "كاف" بالقاهرة، بحضور مسئولى الاتحادات التابعة لـ "كاف" ومندوبى المنتخبات الوطنية.

وكانت اللجنة التنفيذية بـ"كاف" قد أعلنت عن نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والتي ستتضمن 3 مراحل بالتصفيات وسينتج عنها تأهل 5 منتخبات للمونديال، حيث أعاد نفس نظام تصفيات مونديال 2014 مرة أخرى حيث ستكون تلك المرة الأخيرة التي يتأهل فيها 5 منتخبات خاصة أن كأس العالم 2026 سيقام بمشاركة 48 فريقًا وستزيد مقاعد أفريقيا إلى 9 مقاعد بجانب منتخب آخر سيخوض ملحق.

وجاء نظام التأهل إلى كأس العالم 2022 كالتالي..

المرحلة الأولى "الدور التمهيدي"

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سيتم إعفاء المنتخبات أصحاب أول 26 مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الدور التمهيدي وسيشارك فيها 28 منتخبًا الأقل في التصنيف بنظام مواجهات الذهاب والإياب ليتأهل منها 14 فريقًا.

المرحلة الثانية "المجموعات"

سينضم 14 منتخبًا المتأهلين من الدور التمهيدي إلى 26 منتخبًا المعفيين من الدور السابق ليتكون دور المجموعات من 40 فريقًا وسيتم تقسيمهم الى 10 مجموعات من خلال 4 مستويات ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة.

المرحلة الثالثة "المواجهات المباشرة"

سيتم اجراء قرعة بناءً على تقسيم المنتخبات إلى مستويين وإفراز 5 مواجهات مباشرة بنظام الذهاب والإياب بين كل المنتخبات المتأهلة ويتأهل الـ5 الفائزين منها إلى كأس العالم مباشرة.