شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يغادر مران الأهلى مصابًا وانتظام أحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض عمار حمدي، صانع ألعاب الأهلي، المنتهية إعارته للاتحاد السكندري، لإصابة قوية خلال مشاركته في مران الفريق غادر على أثرها ملعب التتش.

وانتظم أحمد الشيخ في المران الجماعي للفريق الأحمر، وتعافى الشيخ من ورم في إصبع القدم اليسرى الذي حرمه من المشاركة في التدريبات الجماعية أمس الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غدٍ الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.