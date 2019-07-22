شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: تعادل الزمالك يزيد صعوبة اللقاء ولايشغلنا بطل الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمود جابر المدير الفني للإسماعيلى، أن تعادل الزمالك مع الجونة بالأمس سيزيد من صعوبة لقاء فريقه مع أبناء ميت عقبة فى اللقاء المقرر له بعد غدٍ الأربعاء، باستاد بتروسبورت لحساب مؤجلات الجولة الــ27 لبطولة الدورى المحلى.

وأضاف فى تصريحات تليفزيونية: "نتائج الفريق الموسم الجاري لم تكن مرضية بنسبة كبيرة ولكنها تسير الآن في الاتجاه الصحيح" واستكمل: "سيتم إبرام بعض الصفقات من أجل تدعيم صفوف الفريق بشكل جيد وإسعاد الجماهير وتحقيق مطالبهم قائلاً: "نعد جماهير الإسماعيلي بموسم جيد وصفقات ترضيهم".

وأوضح جابر: "لاعبو الفريق علي استعداد تام من أجل مواجهة الزمالك، نواجه الفرق الكبيرة بكل الإمكانيات وسنقدم أداء مثلما فعلنا في لقاء الأهلي ولا يشغلنا على الاطلاق بطل الدورى".

وأتم حديثه: "لدينا عدة غيابات بالتأكيد مؤثرة، لكنى أثق فى البدلاء لتعويض غيابهم وتقديم أفضل ما لديهم فى المباراة التى أراها مصيرية بالنسبة للمنافس".