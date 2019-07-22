شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا سمير تقفز 65 مركزا في التصنيف العالمي لسيدات التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الاتحاد الدولى للتنس، التصنيف العالمى لمنافسات فردى السيدات، حيث تقدمت اللاعبة المصرية ساندرا سمير 65 مركزا دفعة واحدة، لتحتل المرتبة 448 عالميا والرابعة عربيا. فيما صعدت ميار شريف 7 مراكز، لتحتل المرتبة 418 عالميا والثانية عربيا. وفيما يخص المراكز العشرة الأولى عالميا، حافظت الأسترالية آشلى بارتى على صدارتها للتصنيف العالمى، والذى جاء كالتالي: Advertisements

1. آشلى بارتى 6605 نقطة

2. نعومى أوساكا 6257 نقطة

3. كارولينا بليسكوفا 6055 نقطة

4. سيمونا هاليب 5933 نقطة

5. كيكى بيرتنز 5130 نقطة

6. بيترا كفيتوفا 4785 نقطة

7. إلينا سفيتولينا 4638 نقطة

8. سلون ستيفنز 3802 نقطة

9. سيرينا وليامز 3411 نقطة

10. أرينا سابالينكا 3365 نقطة وتراجعت التونسية أُنْس جابر مركزا واحدا، لتأتى فى المرتبة 59 عالميا والأولى عربيا، فيما تراجعت العمانية فاطمة النبهانى 9 مراكز، لتأتى فى المرتبة 444 عالميا والثالثة عربيا.

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