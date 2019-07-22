شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يشارك فى مران الأهلى.. ولاسارتى يجتمع مع صلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم رمضان صبحى فى مران الأهلى الجماعى المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الضامة.
فيما عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق جلسة خاصة مع صلاح محسن فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وذلك على هامش المران الجماعى، وحرص لاسارتى على عقد هذه الجلسة لتوضيح وجهة نظره للاعب، وبعض الأمور الفنية الخاصة به.
ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.
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