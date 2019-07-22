شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يعود لحراسة مرمى الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى للزمالك، الدفع بعماد السيد حارس الفريق الأبيض فى التشكيل الأساسى فى لقاء الغد أمام الإسماعيلى على حساب الصاعد عمر صلاح الذى ظهر فى لقاء الجونة الأخير بمستوى متذبذب.

وكشف جهاز الزمالك عن أن عماد السيد جاهز للمشاركة فى المباريات بعد تأهيله بأفضل صورة بدنية وفنية عقب تعافيه من إصابة اليد التى أبعدته عن الفريق منذ تعرضه لها فى لقاء الداخلية فى الجولة الـ32 بالدورى الممتاز، خاصة أن خبرات عماد السيد قد تساهم فى الوقت الحالى مع الفريق أفضل من الصاعد عمر صلاح خاصة أن الأبيض يفتقد لخدمات حارسه الأساسى محمود جنش لمدة 6 أشهر عقب إجرائه جراحة عقب تعرضه لقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى.

ويلتقى الزمالك مع الإسماعيلى، بعد غدٍ الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة إن أي تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.