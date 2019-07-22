سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع "مدافع" القناة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو سيراميكا كليوباترا مع خالد الحسينى مدافع القناة مقابل 300 ألف جنيه لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل بالقسم الثانى .
ويسعى مجلس إدارة سيراميكا للتعاقد مع لاعبين على مستوى عالٍ من أجل المنافسة على الصعود لدورى الأضواء الذى كان قريبًا منها فى الموسم الماضى .
كان مسئولو سيراميكا قد تعاقدوا مع عدد من النجوم على رأسهم عاشور الأدهم مدافع وسط الزمالك والمصرى والاتحاد الأسبق لتدعيم وسط الفريق بلاعب خبرة .
ويأمل المسئولون بنادى سيراميكا فى بناء فريق قوى يستطيع الصعود فى الموسم المقبل .
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