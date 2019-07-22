المنصورة يتعاقد مع "مدافع وسط" بتروجت الأسبق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو المنصورة فى التعاقد مع أحمد عبد العال مدافع وسط بتروجت والمحلة السابق والذى كان معارًا للقناة الموسم الماضى .
ويحاول مجلس إدارة المنصورة برئاسة حاتم المير التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات من أجل المنافسة على الصعود لدورى الأضواء من جديد فى الموسم المقبل فى ظل المنافسة الشرسة التى ستشهدها المجموعة الثالثة بالقسم الثانى .
يذكر أن المنصورة كان قريبًا من الصعود الموسم الماضى حتى اللقاءات الأخيرة التى فقد فيها الفريق من النقاط السهلة جعلته يتقهقر لمنتصف جدول الترتيب.
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