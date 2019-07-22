"الفريق الذي أبهر العالم" .. أين يلعب شباب منتخب مصر لكرة اليد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

منتخب قوامة من اللاعبين المحليين، استطاعوا بمدرب وطني ابهار العالم في أكبر محفل دولي للعبة كرة اليد، بعد انجاز الوصول إلى دور الـ16 للبطولة المقامة حاليا في أسبانيا، كمتصدر للمجموعة الثانية، بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة.

المدرب طارق محروس، اختار قائمة مكونة 16 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة في إسبانيا، ليتصدر مجموعته بدون أي هزيمة بعد تحقيقه لخمسة إنتصارات بدأها بالفوز على أستراليا ثم نيجيريا ثم السويد ثم كوريا الجنوبية، ليختتم إنتصاراته بالفوز على المنتخب الفرنسي.

وبهذه النتيجة احتل منتخب الشباب صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وجاء خلفه السويد في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ومنتخب فرنسا ثالث برصيد 6 نقاط، وكوريا الجنوبية رابعا برصيد 4 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الشباب متصدر المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، والذي يتنافس عليه فريقا تونس وصربيا اللذان سيلتقيا مساء اليوم، حيث أن الفائز سيحصد المركز الثالث، بينما الخاسر من هذه المباراة سيحتل المركز الرابع ويلتقي مع مصر في دور الـ16 من المونديال.

ونرصد في هذا التقرير قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم لكرة اليد للشباب والأندية التي يلعبون لها.

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القائمة الكاملة هي " عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز إيهاب- شهاب عبد الله- حسن وليد- سيف الدرع- أحمد هشام- أحمد راضي- حازم ممدوح- محسن رمضان- محمد الأزهرى- عمر خالد ( كاستلو)- عمر سامى- خالد وليد- ياسر سيف".

يمثل الأهلي في قائمة منتخب مصر لشباب كرة اليد 5 لاعبين وهم " عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - أحمد راضى - ياسر سيف - عمر كاستيلو".

يأتي في المركز الثاني خلف الأهلي فريق هيلوبليس بـ 4 لاعبين وهم "سيف الدرع - محسن رمضان- أحمد هشام - خالد وليد".

الزمالك وطلائع الجيش لكل منهم لاعبين فقط، فالفريق الأبيض يمثله حازم ممدوح ومحمد الأزهري، أما الجيش يمثله عمر سامي وشهاب عبد الله.

ويلعب حسن وليد مع الشمس، وعبد العزير إيهاب لفريق سموحة، أما جلال خورشيد يمثل فريق سبورتنيج.