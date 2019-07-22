رقمان تاريخيان لمصر بمونديال اليد للشباب.. والصدارة تمنح الفراعنة اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد علام

حصد منتخب مصر للشباب لكرة اليد العلامة الكاملة، بعد تصدره للمجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا بأسبانيا.

وكان أخر مرة إحتل المنتخب المصري فيها صدارة المجموعة في نسخة 1993، والتي شهدت تتويجه ببطولة العالم للشباب للمرة الوحيدة في تاريخه.

وحقق شباب مصر العلامة الكاملة بالمجموعة بوصوله للنقطة العاشرة بعد تحقيقه خمسة إنتصارات متتالية على كل من أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا.

وما حققه شباب الفراعنة بتصدره للمجموعة محققا العلامة، لم يتحقق في تاريخ مشاركات مصر ببطولة العالم للشباب من قبل.

إنجاز مصر بتحقيق العلامة الكاملة، جعله أول فريق غير أوروبي يحقق العلامة الكاملة منذ نجاح البرازيل في تصدر المجموعة الثانية لمونديال الشباب 2009 الذي أقيم أنذاك في القاهرة.

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وهذه هي المرة الثانية التي تتصدر فيها مصر مجموعتها ببطولة العالم للشباب، حيث كانت المرة الأولى في 1993، لكنه لم ينتصر حينها في كل المباريات كما حدث مع الجيل الحالي.

تصدر منتخب الشباب لمجموعته يعيد للأذهان ما حققته شباب مصر في بطولة العالم 1993 التي أقيمت بالقاهرة، وتصدرهم للمجموعة الرابعة انذاك بالرغم من الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 25-26، لكنهم حققوا الفوز على رومانيا واليونان بعد ذلك.

و حقق المنتخب المصري المركز الأول بفارق الأهداف عن أيسلندا صاحبة المركز الثاني، ثم اكمل المشوار بعد ذلك، لينجح في التتويج بالبطولة، ليعد أبرز إنجازات كرة اليد المصرية بتحقيق لقب كأس العالم للشباب.

ويعد ثاني أفضل إنجاز لكرة اليد المصرية في 1999 عندما إحتل شباب مصر المركز الثالث في البطولة التي أقيمت بقطر أنذاك.

وخلال هذه البطولة احتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته التي كانت تتضمن انذاك الدنمارك ويوغوسلافيا واليونان وقطر، وحقق فيها المنتخب ثلاثة إنتصارات جاءت على حساب تونس ويوغوسلافيا وقطر، وتعادل مع اليونان، بينما كانت الخسارة الوحيدة في المجموعة أمام الدنمارك.

وما حققه شباب مصر في بطولة العالم 2019 المقامة حاليا بأسبانيا، إنجاز غير مسبوق لم يحقق أي منتخب في هذه المرحلة العمرية من قبل، بتحقيقه للعلامة الكاملة.