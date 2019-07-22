الطريق إلى مونديال 2022 .. الكاف يعلن موعد ونظام قرعة التصفيات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي ستقام في القاهرة يوم الإثنين المقبل.
الكاف نشر بيانًا رسميًا، أوضح خلاله إجراء عملية سحب قرعة التصفيات يوم الإثنين الموافق 29 يوليو الجاري، حيث ستقام في مقر الاتحاد الأفريقي بالسادس من أكتوبر.
وسيكون منتخب مصر معفيًا من خوض الدور التمهيدي للتصفيات، حيث سبق للكاف أن أعلن عن إعفاء الـ26 منتخب أصحاب أعلى تصنيف أفريقي في تصنيف الفيفا الشهري.
ولم يحدد الكاف في بيانه ما إذا كانت القرعة التي ستقام يوم الإثنين للتصفيات كاملةً بكل أدوارها، أو للدور التمهيدي فقط.
وسيكون نظام التصفيات كالتالي:
1- الدور التمهيدي: المنتخبات الـ26 الأعلى تصنيفًا، وفقًا لتصنيف فيفا سيتم اعفائهم من الدور التمهيدي، على أن يخوض هذه المرحلة 28 منتخبًا.
المنتخبات الـ14 الأعلى في تصنيف من بين المنتخبات الـ28 المشاركة في الدور التمهيدي ستخوض مباراتي ذهاب وعودة أمام 14 منتخب أخر (مباراة الذهاب ستلعب على أرض الفريق الأقل تصنيفًا).
ويحتل المنتخب المصري في الوقت الحالي المركز الثامن في تصنيف المنتخبات الإفريقية، لكن سيتم العمل بالتصنيف الخاص بأخر شهر قبل إجراء قرعة الدور التمهدي من التصفيات.
2- دور المجموعات: المنتخبات الـ14 المتأهلة من الدور التمهيدي سوف تنضم إلى المنتخبات الـ26، في دور المجموعات على أن يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات.
قرعة دور المجموعات ستتم بناء على تقسيم المنتخبات الـ40 على 4 مستويات وفقًا لتنصيف الاتحاد الدولي على أن تضم كل مجموعة منتخب من كل مستوى.
3- خروج المهزوم: يتم تقسيم أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة إلى مستويين وفقًا لتنصيف فيفا الشهري، على أن يلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة وفقًا للتصنيف مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف ويقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الأقل.
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