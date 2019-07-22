بعد واقعة الزمالك ونهضة بركان.. باملاك يعلن العفو عن رئيس الاتحاد المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الحكم الإثيوبي، باملاك تسيما، تنازله عن شكواه ضد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، والتي جاءت بعد الاعتداء عليه في المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار تسيما في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين، إلى أنه يرغب في التركيز على مشواره التحكيمي في الفترة القادمة وعدم التطرق لأي مشكلات.

Advertisements

وقال الحكم الإثيوبي: "أريد التركيز على مشواري التحكيمي، لا أريد أن أضيع المزيد من وقتي في الذهاب إلى مسؤولين أو لجان الانظباط والاستماع".

واختتم: "لذلك، وبدون أي تدخلات من أطراف أخرى، لقد عفوت عن فوزي لقجع".

وكان الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، قد تقدم بشكوى ضد لقجع إلى الاتحاد الأفريقي "كاف"، بعدما قام رئيس الاتحاد المغربي بالاعتداء على تسيما في إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.